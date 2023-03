Spalletti a DAZN: “Chi ha fame non tiene sonno. Su Di Lorenzo e Kim dico che…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Torino: “Victor Airlines? E’ vero, di testa e’ bravissimo. Diventa imprendibile. I ragazzi ancora una volta mi hanno dato una dimostrazione di maturita’ quando poteva esserci un momento di calo. Invece no. “Chi ha fame non tiene sonno”, è proprio così. Sul terzo gol bravi tutti. Non solo il tacco di Kvara. Bravo anche Di Lorenzo, che ha fatto una partita stratosferica. Ha fatto un paio di pressioni da campione extraterrestre. L’aggressione che fa Kim non e’ facile da trovare, l’ho visto fare a pochi calciatori in precedenza a lui. Io scelgo sempre di volta in volta. I ragazzi fanno bene a manifestare le loro intenzioni”.