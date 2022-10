Spalletti a Mediaset: “Liverpool? Vogliamo giocare bene”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, alla vigilia del match contro il Liverpool: “Siamo favoriti? E’ un giochetto che sanno tutti, quello di fare i complimenti agli altri. Con i complimenti non facciamo risultato, noi dobbiamo essere bravi a pensare che da qui poche ne sono uscite con risultati. Nonostante i risultati, vedo un Liverpool che sta bene e siamo convinti che troveremo la squadra di sempre. Quanto c’è di questo processo di crescita? Sarei deluso se non riuscissimo a fare la nostra solita prestazione, poi qui le partite sono difficilissime. Dobbiamo ripeterci e metterci qualcosa in più. Sarò permissivo per qualsiasi palla persa, ma non accetto che i miei calciatori non giochino. Le parole di Klopp? Non vedo l’ora che venga ad allenare in Italia e quando allenerà il Napoli si accorgerà che “Ccà nisciuno è fesso”. Loro hanno fatto due finali e se dice che arriviamo in finale ne parleremo. Molti dei miei non l’hanno giocata, quindi il paragone tra noi e loro non regge. Le scelte di formazione? Dobbiamo essere tranquilli nel pensare che le scelte vengono fatte per la partita. Abbiamo visto che cambiandone anche sei, il risultato è lo stesso”.