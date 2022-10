Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Giocare alla Cruijff Arena? Noi veniamo dallo Stadio Maradona. Vogliamo giocarcela con il solito impegno e la solita dedizione. Sara’ importante fare i giusti scontri in mezzo al campo. Si gioca per vincere, altrimenti si rischia di fare i passeggeri in giro per il campo. Bisogna ritagliarsi qualsiasi spiraglio che possa dare delle possibilita’ alla squadra”.