Spalletti a Prime: “Parole di Guadiola? Non ci sto a questo giochino. Quarti? E’ un grande risultato”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo l’approdo ai quarti di finale di Champions League: “E’ un grande risultato, ce lo godiamo con la squadra e i tifosi . E’ fondamentale mantenere l’atteggiamento avuto stasera, all’inizio non siamo stati qualitativi come sempre, ma abbiamo eseguito bene tutte le cose, non abbiamo concesso quasi niente e soprattutto siamo stati lucidi con la testa. Guardiola ha detto che il Napoli è la più forte d’Europa, se ne sono orgoglioso? No, è un giochino che fanno tutti per mettere pressione. I complimenti sono per quello che ha fatto la squadra stasera, se il Manchester City spende 900 milioni per fare la squadra e noi se ne spende 9 un motivo ci sarà, serve quel giochino per dire ti mettiamo là poi sicuramente devi cadere, è un giochino che sanno tutti. Se in tutta la storia del Napoli è un traguardo mai raggiunto, questo è un grande traguardo, non era sicuramente facile. Osimhen è un calciatore fortissimo che ha delle interpretazioni a volte da solista e ti dà grandi strappi grandi, grandi aperture e poi deve riuscire a legare anche con la squadra, lo sta facendo e ne siamo felicissimi, è stato d’aiuto anche con l’Atalanta, il far salire la squadra è un altro comportamento essenziale per essere una grande squadra e lottare contro i colossi del calcio. Cambio modulo dell’Eintracht? All’inizio abbiamo perso qualche linea di passaggio, ci venivano addosso, si continuava a rimanere aperti con gli attaccanti esterni, loro facevano densità in campo e quando conquistavano palla era difficile fare la riaggressione per riprenderci palla. Nel secondo tempo è andata meglio, abbiamo trovato più possibilità di uscita e gli siamo andati qualche volta a creare problemi. Anche nel primo tempo abbiamo avuto due, tre situazioni che potevamo sfruttare ma abbiamo fatto meno di quello che potevamo come continuità di gioco nel primo tempo. Ci hanno aspettato quasi sempre, noi ci eravamo adagiati allo scorrere della gara di andata ma al ritorno volevamo fare risultato e Glasner è stato coerente. Osimhen dice he abbiamo tutto per giocarcela in Champions? Giusto. Una preferenza per le prossime avversarie? Fate voi, noi ci adattiamo. Abbiamo raggiunto un traguardo storico, i tifosi sono felicissimi, non andiamo a rovinare in giro pe la città, bisogna essere al livello del traguardo raggiunto lasciando da parte qualsiasi tipo di provocazione, bisogna andare a festeggiare, a divertirsi e a cantare i cori del Napoli. Forza Napoli”.