Real, Ancelotti a SKY: “Napoli? Squadra pericolsa, può pensare alla Champions”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: “Abbiamo controllato bene la partita, i timori della vigilia erano legati a non pensare solo a difendere. Dovevamo giocare bene con la palla e gestire il gioco e lo abbiamo fatto. Modric e Kross? L’esperienza è questa, non sono mai sotto pressione, giocano sempre la palla e hanno grande umiltà. Trovare il Milan ai quarti? A dir la verità non so se mi piacerebbe, vorrei incontrarli in finale onestamente. L’Inter? Penso solo al Real Madrid, vogliamo arrivare fino in fondo. Il Napoli? Sta andando molto bene, il campionato è indirizzato e può concentrarsi sulla Champions League, è una squadra pericolosa come tutte coloro che si sono qualificate. Se siamo favoriti? Non è importante, se vuoi vincere questa competizione devi battere tutti. Benzema? Ha un piccolo difetto… fa sempre gol”.