Spalletti a SKY: “Fare meglio di questa sera è difficile. Abbiamo dimostrato che ci teniamo all’Europa League”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulla Legia Varsavia: “Nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccare il risultato. La Legia ha vinto anche a Leicester. Se gli concedi spazi vai in disordine. Qualche palla gol eravamo riusciti a crearla prima e non siamo stati fortunati. Tre cambi di modulo? Quando si hanno tanti calciatori forti come i nostri aiuta. Giocare con 2 trequartisti come Mertens e Insigne diventa piu’ facile trovare il gol. Elmas mi ha dato la sua disponibilita’ nella corsa. Politano e’ stato molto utile. Quando si trovano questi atteggiamenti tutto diventa piu’ facile. Sono felicissimo per la vittoria. La risposta l’hanno data i calciattori, dopo i discorsi sul turnover. L’intelligenza dei calciatori e’ fondamentale. Non ci puo’ essere vittoria di squadra se ognuno pensa al risultato personale. L’anno scorso e’ sfumato l’obiettivo Champions, per cui non bisogna perdere di vista il salvadanaio comune. Bisogna giocare tutti per lo stesso obiettivo, senza pensare ai risultati personali. Vincere l’Europa League? Prima bisogna passare il turno. Per vincere contro la Legia e il Leicester bisogna essere un collettivo. Non basta solo una giocata. Osimhen e’ abituato a correre nelle praterie. Mourinho sa come deve comportarsi. Magari le due facce non erano vere, la Roma e’ una grande squadra”.