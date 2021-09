Spalletti carica: “C’è un Sud che non tiferà mai Juve e sta a Napoli!”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, si è lasciato andare in conferenza stampa parlando della rivalità con la Juventus e del tifo partenopeo:

“Guardando il golfo, pensa che il Napoli sia da scudetto? In albergo ho la camera lato monte. Poter assistere a certe sfide è una manna per i tifosi, per motivi storici e sociali sappiamo che i tifosi della Juventus sono in larga maggioranza del Sud ma c’è anche un Sud che non tiferà mai Juventus e sta a Napoli. Per questo sud essere napoletani e tifare Napoli è l’unica cosa che conta e noi ne dobbiamo tener conto”