Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani (CLICCA QUI), dove si è soffermato anche sulla Copa Maradona: “So che il presidente sta organizzando qualcosa, ci sono ragionamenti in evoluzione. La Copa Maradona andrebbe ancora di più ad intasare il nostro calendario , penso sia giusto non partecipare a questa competizione. Ma parteciperò a qualsiasi evento per ricordare Diego Maradona”.