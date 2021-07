Spalletti in conferenza: “L’infortunio di Demme ci rompe le scatole. Mai allenato uno più forte di Koulibaly”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole contro la Pro Vercelli per 1-0. Ecco le sue parole:

Sulla Pro Vercelli – Abbiamo fatto una partita molto buona, i calciatori sono stati attenti a ciò che dovevamo sviluppare, li abbiamo presi scappando di squadra, secondo me hanno fatto anche buone trame, creando situazioni importanti. Il fatto che mancano molti giocatori affaticati è per non rischiare, siamo andati per la nostra strada col lavoro, non abbiamo riposato ieri o l’altro ieri. Sono contento dei comportamenti”.

Su Demme – “L’unica nota negativa. Ci dà fastidio, ci rompe le scatole, ha preso questa botta, bisogna essere cauti e aspettare gli approfondimenti guardando per bene perché lui ha dolore, ma nutriamo fiducia che sia una botta dove sente dolore e gli comprime altro per l’ematoma che c’è”.

Osimhen – “Lui va anche da solo, a campo aperto, è ovunque, l’essere sempre disponibile ad ogni azione gli fa perdere qualità ed ogni tanto ricorre qualche errore, ma sta facendo una buona preparazione. E’ completo ed è molto importante. Punteremo molto su di lui”.

Sulle cessioni – “Io mi incateno per tutti, a me piace questa squadra qui, se resta così sono il più felice nel Napoli. Se no poi si dice mi incateno per uno, non per un altro. Io Koulibaly lo vorrei sempre con me, sia come calciatore che come uomo. Non ho mai allenato uno forte come lui. Quando passa davanti ai tifosi già racconta la sua storia, quello che determinerà per il Napoli”.

Sul centrocampo – “Fabian può giocare da tutte le parti, vogliamo un centrocampo che palleggi e poi dipende da come giocheranno gli avversari. Tatticamente le avversarie hanno vantaggi e svantaggi. Per questo si parla di 4-2-3-1 e 4-3-3, col vertice tra le due punte. Serviva quello per il 5-3-2 della Pro Vercelli. Se giochi dinanzi alla difesa devi farla viaggiare la palla, uno veloce. In base a chi ha la palla deve ricevere il triangolo o il centrocampista a metà strada. Anche Lobotka ha fatto una buona partita, ha fatto la mezzala nel primo tempo. Quando è uscito, Demme ha fatto il play basso e lo ha fatto bene. Questa è una crescita continua, una conferma all’idea che mi ero fatto. Mertens lo vedo centravanti o sottopunta. E’ bravo nel traffico a trovare la via d’uscita, la scappatoia. Poi dipende dal tipo di partita, dallo sviluppo della gara”.

Sul gruppo – “Le qualità umane in questo gruppo sono molto alte, fuori dal campo sono amici e si vengono sempre incontro. Mi sembrano anche abbastanza convinti di essere forti e convinti delle loro qualità. Bisogna migliorare qualcosa, ma li ho visti determinati. Anche nei dettagli sono disponibili. Quella del Napoli è una maglia da imparare a indossare anche quando non ci sono partite. Napoli vuole vederla sempre indossata questa maglia, anche quando non gioca”.

De Laurentiis – “E’ una persona che sta attenta un po’ a tutto. E’ chiaro che bisogna mettere a posto le cose valutando la situazione, ma questa deve restare una squadra forte. Le avversarie sono di grandissimo livello, del nostro livello ce ne sono almeno sette. Poi qualcuna viene sempre fuori come la ‘rompiscatole’. Serve una rosa che tenga botta, le valutazioni si fanno tutte. Competizioni, Coppa d’Africa… Vogliamo arrivare tra le prime quattro. Non ci si nasconde”.

Elmas e Petagna – “Hanno fatto ciò che dovevano. Sono disposti a tutto, c’è la tendenza a non tirar fuori il dolorino perché c’è voglia, c’è l’allenatore nuovo. Abbiamo i risultati del lavoro che abbiamo fatto. L’essenziale è che non si siano fatti male, un’amichevole cambia poco ad oggi. E’ servita per valutare quelli a disposizione, ce n’è qualcuno interessante. C’è una finestra aperta per tutti nelle valutazioni”.

Sui giocatori di rientro dai prestiti – “Zedadka ha giocato come esterno alto, come terzino non può giocare. E’ offensivo e bravo a puntare. A me garba anche Folorunsho, Zanoli. Ci sono tre o quattro ragazzini interessanti che possono ambire a fare un salto di qualità”.