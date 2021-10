Spalletti in conferenza: “Partita quasi perfetta, siamo entrati in campo ferocissimi. Roma? Ecco cosa mi preoccupa”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Legia Varsavia per 3-0:

“Stasera abbiamo fatto una partita quasi perfetta. E ‘stata ordinata, ha cambiato atteggiamento, e ha fatto bene in entrambi i casi. I calciatori che sono entrati in campo erano ferocissimi, il gruppo era felice e sopra se stesso. Segnali importanti, che dipendono dall’intelligenza del calciatore. Mertens e Demme? Per fare una prestazione dove tutti si sono divertiti, è perché quelli che sono entrati non hanno fatto vedere la differenza con quelli che hanno giocato più spesso. Vanno fatti i complimenti. Roma? Non mi preoccupa il risultato di questa sera, hanno la possibilità di passare facile il turno. Mi preoccupa la forza della squadra e del suo allenatore. Questa partita ci ha dato la possibilità di fare ciò che sappiamo meglio. In quella partita staremo a vedere“.