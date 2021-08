Spalletti, le pagelle di Napoli-Venezia: non perde la testa e indovina la mossa Elmas

Luciano Spalletti ha portato a termine la sua prima partita ufficiale da allenatore del Napoli con una vittoria. Ovviamente i quotidiani, nel corso del giorno successivo, hanno giudicato nelle pagelle l’operato del tecnico azzurro in seguito all’affermazione contro il Venezia neopromosso.

Iniziamo con La Repubblica, che dà a Spalletti una sufficienza piena con un voto di 6,5. Stessa votazione numerica per Il Mattino, che spiega come in inferiorità numerica il tecnico abbia usato righello e compasso per ricominciare da capo con un 4-4-1 che permette un assalto costante. Un buon inizio per lui, nonostante la gara in salita. Anche Tuttosport dà a Spalletti un 6,5 spiegando come questo sia già il suo Napoli, cioè una squadra che non molla mai e si esalta nelle avversità. Infine, il voto più alto per lui arriva dal Corriere dello Sport, che mette 7 in pagella, sottolineando come abbia indovinato la mossa Elmas senza perdere la testa e come abbia sistemato la squadra bene tatticamente dopo il rosso a Osimhen.