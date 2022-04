Spavento per il numero uno dell’AIA Trentalange: incidente stradale la scorsa notte

Un grande spavento per Alfredo Trentalange, l’ex arbitro ed attuale presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La notte scorsa è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla A1. Trentalange, che era in compagnia del del responsabile della CAN C Ciampi, è stato ricoverato con l’altro dirigente all’ospedale. Entrambi hanno riportato alcune fratture, ma fortunatamente nulla di particolarmente grave.

Trentalange in mattinata è stato già dimesso, mentre Ciampi è ancora in ospedale, anche se a breve potrebbe essere dimesso anche lui.