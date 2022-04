Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: Zanoli verso la prima da titolare

La sosta è terminata, si sta entrando nel vivo in un weekend molto importante. Il Napoli ha la sfida più complessa delle ultime otto contro l’Atalanta, avversario molto temibile sia per il valore e le caratteristiche e anche perchè Spalletti dovrà fronteggiare delle assenze pesanti. Di Lorenzo è infortunato e mancheranno per squalifica Osimhen e Rrahmani. Al Gewiss Stadium la diffida penderà sul capo di Koulibaly, Anguissa e Demme in vista della partita contro la Fiorentina.

Al posto di Di Lorenzo avanza la candidatura di Zanoli, in netto vantaggio su Malcuit. L’ex Carpi così giocherebbe la sua prima gara ufficiale da titolare con la maglia del Napoli, dal primo minuto ovviamente sarebbe anche la sua prima sfida in serie A. Rrahmani verrà sostituito da Juan Jesus, con Koulibaly che emigrerà sul centro-destra, la posizione occupata in Nazionale. Senza Osimhen, il reparto offensivo sarà tutto sulle spalle di Mertens che ha caratteristiche diverse rispetto al centravanti nigeriano. Il Napoli non avrà l’esplosività in campo aperto che contro l’Atalanta poteva essere molto utile, la potenza fisica dentro l’area di rigore, dovrà fare un gioco diverso rispetto alle ultime gare. Il Napoli alternerà il palleggio e l’attacco agli spazi, per Mertens sarà fondamentale anche la storica intesa con Insigne.

Il Napoli ha ritrovato le certezze a centrocampo, l’Atalanta convoca Zapata

Con la difesa da reinventare e senza Osimhen, Spalletti almeno a centrocampo ha ritrovato le certezze. In mediana sono tutti disponibili: Anguissa, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Elmas e Zielinski. Fabian ha svolto due allenamenti in gruppo avendo superato l’influenza che l’ha fermato per qualche giorno, fortunatamente il problema avvertito al flessore per Zielinski era addebitabile solo alla stanchezza. Spalletti dovrebbe scegliere il 4-3-3, con Ospina tra i pali, Zanoli e Mario Rui agiranno sulle corsie laterali con Koulibaly e Juan Jesus al centro della difesa.

Anguissa, Lobotka e Fabian Ruiz dovrebbero lavorare sulla mediana a supporto del tridente composto da Politano, Mertens e Insigne. Lozano è un’arma a gara in corso, a completare il reparto offensivo c’è Ambrosino, il capocannoniere del campionato Primavera 1 con 14 gol.

Gasperini ha ritrovato Zapata che, però, si è allenato pochissimo, è già incappato una volta in una ricaduta, potrebbe essere una soluzione forse solo negli ultimi minuti in prospettiva anche dell’andata dei quarti di finale di giovedì contro il Lipsia. Muriel è tornato giovedì sera come Ospina, ha solo due allenamenti nelle gambe, potrebbe essere un’idea conservarlo come soluzione dalla panchina. Si pensa a Boga falso nueve con Malinovskyi e Koopmeiners alle sue spalle. Non mancano altri pensieri, ci sono anche Pasalic e Pessina nella batteria degli uomini tra le linee a disposizione di Gasperini. In difesa c’è l’assenza importante di Toloi.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga. A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Cittadini, Maehle, Pezzella Pasalic, Pessina, Mihaila, Miranchuk, Muriel, Zapata, Cissè. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. A disp.: Marfella, Idasiak, Malcuit, Ghoulam, Tuanzebe, Demme, Zielinski, Elmas, Lozano, Ambrosino. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise