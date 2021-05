Spezia, Italiano a SKY: “I meriti sono tutti del Napoli. Osimhen mette in difficoltà tutte le difese”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la sconfitta contro il Napoli per 1-4. Di seguito, le sue parole:

“Penso che oggi c’è poco da dire, è stata una partita nata male subito. I meriti sono tutti da dare al Napoli, ci ha aggredito e non ci ha permesso di giocare. Se il Napoli è questo diventa difficile per tutti, figuriamoci per lo Spezia. Primo tempo timido e poco coraggioso, in queste tre partite dobbiamo essere diversi da oggi.

Osimhen mette in difficoltà tutte le difese. In questo momento stanno bene tutti, abbiamo cercato di prepararla per arginare il Napoli, cercheremo di prepararci in queste tre partite in maniera diversa. Vedremo se riusciremo a mantenere questo vantaggio fino alla fine.

Forse l’unica fortuna che abbiamo e che mancano solo tre partite, di cui due in casa. E’ normale che lo sforzo che abbiamo fatto per tutto il campionato ci fa pagare qualcosa. Dobbiamo trovare l’energie per fare l’ultimo sforzo. Lo so che siamo in difficoltà nel leggere le situazioni, mancano tre partite, dobbiamo cercare in tutti i modi per ritornare a essere quelli dell’inizio. lo meritiamo“.