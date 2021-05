Serie A, regna l’equilibrio tra Udinese e Bologna: alla Dacia Arena finisce 1-1

Non vanno oltre l’1-1 Udinese e Bologna nell’anticipo della trentacinquesima di Serie A disputato quest’oggi, in contemporanea con Spezia-Napoli. I friulani, prossimi avversari degli azzurri martedì 11 maggio alle 20.45, vanno per primi in vantaggio al 23′ col delizioso esterno destro di De Paul, al culmine di una grande azione personale. Per rimettere le cose a posto, gli uomini di Mihajlovic devono attendere fino all’82’, quando Musso commette fallo su Palacio in area: sul dischetto ci va Orsolini, che sigla il gol del pareggio.