Spezia – Lazio: Pairetto e Nasca sospesi

Luca Pairetto e Luigi Nasca sono stati sospesi fino alla fine della stagione a causa dell’episodio che ha regalato la vittoria alla Lazio.

Il gol di Acerbi al 90′ minuto è nettamente in fuorigioco e la decisione del direttore di gara e dell’addetto al Var è stata ritenuta un errore concatenato: Pairetto non ha aspettato la verifica del Var e Nasca non lo ha fermato.

Ecco il commento di Paolo Casarin, ex arbitro e designatore, a Radio Anch’io Sport:

“Dalla visione televisiva Acerbi sembra leggermente più avanti quindi in fuorigioco, da quello che posso dire io con i mezzi che ho il gol era da controllare prima di darlo. Tutto era in mano alla benedetta tecnologia – aggiunge Casarin – nelle mani di un Var chiamato Nasca, aveva tutti gli elementi per valutare quello che hanno visto tutto. Questo è fuorigioco, si tratta di 40 centimetri e c’è bisogno della tecnologia. La partita è finita subito dopo, ma in questi casi la si può sospendere in attesa della verifica”.