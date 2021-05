Spezia-Napoli, torna Irrati: tanto VAR, croce e delizia

Il Napoli scenderà in campo questo pomeriggio contro lo Spezia, in una sfida di vitale importanza per la corsa alla conquista della Champions League. L’infortunio di Koulibaly ha complicato i piani di Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno anche di Maksimovic, positivo al Covid-19. La coppia difensiva sarà formata da Manolas e Rrahmani. La squadra di Vincenzo Italiano è alla ricerca di punti salvezza a quattro giornate dalla fine e ha le qualità per mettere in difficoltà il Napoli, come dimostrato all’andata. Spezia-Napoli sarà diretta dall’arbitro Irrati.

Spezia-Napoli, la scheda dell’arbitro Irrati

Massimiliano Irrati è un arbitro di Pistoia che non dirige le partite del Napoli da un bel po’. L’ultima, nel settembre del 2018, la partita contro il Torino terminata per 1-3. Considerato il miglior arbitro VAR del mondo -non solo dall’AIA, ma anche dalla FIFA, considerando il suo impiego agli ultimi Mondiali e non solo-, scenderà anche lui in campo al ‘Picco’. La sua storia coi partenopei è ricca di aneddoti: si va dalla sospensione in un match con la Lazio per cori razzisti all’espulsione di Gonzalo Higuain a Udine per proteste. Giusto per fare degli esempi, ovviamente.

La media delle ammonizioni di Irrati è di 4,66 a partita, in 130 match disputati di cui 1 di questi in Europa League e tutti in Serie A. Quella delle espulsioni, invece, è di 1 ogni 3 partite. La stessa media per i rigori fischiati.