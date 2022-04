Sporting Sun – Napoli-Osimhen, limitazioni per social e discoteche

Victor Osimhen potrebbe andar via dal Napoli. Su di lui ci sono diversi club di Premier League, come l’Arsenal, il Newcastle e soprattutto il Manchester United. Il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Ma oltre alle vicende di calcio e mercato, secondo Sporting Sun il club partenopeo ha imposto un certo uso dei social a Osimhen. Non solo, anche alcune limitazioni dal punto di vista della vita notturna, come la frequentazione delle discoteche, per evitare dei grattacapi avuti nei mesi scorsi.