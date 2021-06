Luigi Sepe era il primo della lista per la porta del Genoa, la virata improvvisa del club di Preziosi su Vicario del Cagliari rimescola le carte. Ma nelle ultime ore sul portiere in uscita da Parma si è mossa a sorpresa anche l’Atalanta che ha cercato il costosissimo Musso e che non ha trovato fin qui una soluzione in uscita per Gollini. Su Sepe c’è sempre l’Inter, senza dimenticare l’opzione Silvestri per i nerazzurri.

fonta: alfredopedulla-com