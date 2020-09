Non s’è sbloccata la situazione tra il Napoli e Arek Milik. Il polacco, a differenza di Allan, ha comunicato che non può rinunciare a due mensilità – in cambio dell’annullamento di alcune multe e la causa per l’ammutinamento – e così – riferisce il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia – sono trascorsi dei giorni che hanno portato la Juventus a non aspettare più Dzeko, chiudendo per Morata, nonostante sia la terza scelta per Pirlo.