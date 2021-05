Sportitalia – Conceicao-Napoli, discorsi avanzati: pronto un biennale da 2.5 milioni a stagione

Il giornalista Alfredo Pedullà scrive sul suo sito alfredopedulla.com: “Aggiornamento sul Napoli: Sergio Conceicao è un nome forte, lanciato per la prima volta sabato scorso dai media portoghesi. Il Porto sta provando in ogni modo a convincerlo, ma lui vuole fare una nuova esperienza. I discorsi col Napoli sono avanzati (biennale da 2.5 a stagione) ma non ancora definiti. E così vanno tenute aperte le piste Simone Inzaghi (che mercoledì incontrerà Lotito, addio possibile) e Luciano Spalletti, in rigoroso ordine alfabetico. E Gattuso? E’ stato anche nella lista della Juve, ora deve decidere tra Fiorentina e Lazio, con il club viola in costante pressing fino a quando non incasserà il no definitivo. E se la Fiorentina aspetta (in lista c’è anche Fonseca) significa che farà di tutto per convincere Ringhio. La Lazio è l’altro club in corsa per Gattuso, ma prima sarà fondamentale il faccia a faccia tra Inzaghi e Lotito”.