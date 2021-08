Sportitalia, Criscitiello: “Prepariamoci a una marea di errori arbitrali”

Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato delle designazioni arbitrali ai microfoni di Sportitalia: “Da brividi le designazioni degli arbitri della prima giornata di A. Tutti ragazzini che arrivano dalla C. Dopo la bufera, FIGC e AIA non hanno dato mezza risposta sulle creste che facevano gli arbitri big. Dobbiamo fidarci di gente che è stata sospesa perché chiedevano la cento euro in più per i voli e pasti delle trasferte. Pensate che credibilità possano avere questi arbitri. Con arbitri che provengono dalla serie minori prepariamoci ad una marea di errori“.