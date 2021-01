Sportitalia – Junior Firpo potrebbe andare via dal Barcellona, ma non al Napoli

Come scrive Pedullá sul suo sito Junior Firpo ha bisogno di lasciare il Barcellona per andare a giocare. Quello che possiamo escludere con assoluta certezza che a gennaio non andrà al Napoli, malgrado gli accostamenti fatti negli ultimi giorni, senza un minimo fondamento. Il Barcellona lo farebbe anche partire, possibilmente non in prestito con diritto di riscatto, a maggior ragione all’interno del momento complicato che sta vivendo. ESPN nel pomeriggio ha accostato Junior Firpo al Milan, il profilo piace, il club ci ha pensato e ci sta pensando e la partenza di Conti destinato al Parma giustificherebbe l’arrivo di un nuovo terzino. Per il momento è così, il resto eventualmente lo vedremo, su Junior Firpo ci sono altri tre o quattro club in giro per l’Europa. E la sua voglia di andare a giocare, piuttosto che essere un’alternativa, potrebbe fare la differenza