Sportmediaset – Napoli grande con le grandi, il Barcellona è una buona notizia

Un Napoli grande con le grandi, si aggrappa a questi dati e a queste prestazioni Gattuso, che dal successo di San Siro contro i nerazzurri spera di ricavare le energie necessarie per ricominciare a correre dopo il clamoroso scivolone col Lecce e per provare a salvare un’annata fin qui disastrosa. Grazie alla vittoria (in trasferta) nella semifinale di andata, la Coppa Italia è diventata per il Napoli una di quelle ciambelle per salvare la stagione, per darle un senso, visto che in campionato il quarto posto dista 12 punti, e considerato che il prossimo avversario di Champions sarà Messi con il suo Barcellona, non certo tra i più agevoli da affrontare. Ma forse per Gattuso, che a San Siro ha tenuto la porta inviolata per la terza volta dal suo arrivo (tutte in Coppa, ndr), sfidare il Barcellona è una buona notizia. Lo riporta Sportmediaset.