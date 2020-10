SSC Napoli, il commento: “AZ Alkmaar trincea e baionetta… la strada è ancora lunga”

La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha diramato il consueto commento post-partita dopo la sconfitta contro l’AZ per 0-1:

“E’ dell’AZ l’esordio europeo al San Paolo. Il Napoli perde 1-0 in una partita dominata per possesso palla, ma risolta sul classico contropiede che un tempo si definiva “corsaro” per la falange di Alkmaar. Gli azzurri debuttano sul palcoscenico internazionale con la maglia Kombat Euro Napoli 2021 e conducono la sfida con il piglio autorevole, tale da comandare sempre la manovra. L’Az, che non manifesta esattamente i cromosomi dell’antonomastico gioco olandese, disegna la sua architettura di trincea e baionetta tenendo il baricentro sotto palla per proteggersi e ripartire. Il tema è tutto qui. E il succo cambia dopo un’oretta di pedissequa superiorità azzurra con il blitz in velocità olandese che premia la girata fulminea di De Wit. Basta per decidere il match nonostante il finale pregno di generosità e irruenza del Napoli. L’incipit europeo non è esaltante, ma la strada è lunga. Si riprende domenica con il derby a casa delle streghe nel week end di “Halloween”…“.