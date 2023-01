SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che, in occasione del match Inter vs Napoli del prossimo 4 gennaio 2023, in base al Decreto del Prefetto di Milano del 29.12.2022, è stato stabilito il divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti nella regione Campania; per tale ragione, si invitano i tifosi residenti in Campania a non presentarsi allo stadio Meazza di Milano, poiché non sarà loro consentito l’accesso.