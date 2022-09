SSC Napoli: “Non si è accesa la luce nel momento decisivo”

Finisce 1-1 al Maradona. Napoli e Lecce chiudono in parità una partita di emozioni in altalena che i salentini hanno interpretato in maniera intensa dall’jnizio alla fine. Gli azzurri hanno avuto le occasioni per il sorpasso ma non si è accesa la luce e non è giunto il lampo nel momento decisivo del match. Meret para un rigore a Colombo dopo 25 minuti e il Napoli di lì a poco va in gol con un bell’inserimento in area di Elmas. Poi però Colombo si riscatta infilando un sinistro potente e liftato giusto all’incrocio: 1-1. Nella ripresa entrano Kvara, Lobotka, Lozano e Zielinski, Spalletti rimescola le molecole azzurre. Le occasioni arrivano con Politano, Osimhen, Ostigard, ma non si squarcia il muro salentino. Secondo pareggio consecutivo del Napoli dopo quello del Franchi. Si ricomincia subito, sabato all’Olimpico contro la Lazio, prima dell’esordio in Champions mercoledì 6 settembre contro il Liverpool. Le emozioni azzurre continuano…

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Olivera, Anguissa (85′ Simeone), Ndombele (46′ Lobotka), Politano (72′ Lozano), Raspadori (46′ Zielinski), Elmas (56′ Kvaratskhelia), Osimhen. All. Spalletti.

LECCE: Falcone; Gendrey, Pezzella, Baschirotto, Tuia, Helgason (46′ Gonzalez), Hjulmand, Askildsen (62′ Blin), Banda (75′ Listkowski), Di Francesco (62′ Strefezza), Colombo (70′ Ceesay). All. Baroni.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Marcatori: 27′ Elmas, 31′ Colombo

Note: ammoniti Politano, Hjulmand, Colombo, Gonzalez, Gendrey