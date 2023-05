Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma domani al Dacia Arena per la 33esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente la squadra è stata impegnata in esercitazioni su palle inattive e partita a campo ridotto. Politano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Terapie per Mario Rui.