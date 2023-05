Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti conferma la formazione anti Salernitana

Il Napoli è agli ultimi metri del suo viaggio, potrebbe essere campione d’Italia già stasera se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo. In caso di vittoria dei biancocelesti, ci sarà bisogno almeno di un pareggio ad Udine. L’Udinese non sta vivendo un grande periodo, dopo la sosta ha portato a casa solo quattro punti in sei partite con il successo contro la Cremonese e il pareggio sul campo del Monza. Gli azzurri, se la Lazio non vincesse contro il Sassuolo, scenderanno in campo con l’idea di fare la partita, provare a vincere senza pensare ai calcoli della classifica.

Spalletti dovrebbe confermare la formazione che ha pareggiato in casa contro la Salernitana. In porta ci sarà Meret, la linea difensiva sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera, Lobotka farà il play con Anguissa e Zielinski al suo fianco, il tridente sarà composto da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Elmas può sia insidiare Zielinski che candidarsi come principale arma a gara in corso. Politano non ce l’ha fatta a rientrare tra i convocati.

L’Udinese ha varie assenze pesanti: Success e Deulofeu mentre Beto recupera ma parte dalla panchina, dovrebbe giocare di nuovo dal primo minuto Nestorovski. In porta ci sarà Silvestri, Becao, Bijol e Nehuen Perez formeranno la difesa a tre, Ehizibue e Udogie lavoreranno sulle corsie laterali, Samardzic, Walace e Lovric comporranno la mediana, Pereyra si muoverà alle spalle di Nestorovski. Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Marfella, Gollini, Bereszynski, Ostigard, Zedadka, Juan Jesus, Demme, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone, Elmas. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise