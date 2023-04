Stoichkov: “Il Napoli di Spalletti è stato fantastico, sarà uno Scudetto storico”

Hristo Stoichkov, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Il calcio italiano è tornato perché sta lavorando bene, non è un caso quello che sta succedendo. E non lo penso soltanto perché la Serie A ha portato cinque squadre alle semifinali delle tre Coppe Europee. Il Napoli di Luciano Spalletti, che in Champions League non c’è più perché è stato eliminato nei quarti contro il Milan, ha giocato un calcio fantastico in questa stagione e sta per vincere uno storico scudetto grazie anche a un attaccante straordinario come Osimhen. Le due milanesi sono meritatamente in semifinale: difficile fare un pronostico, nei derby non c’è mai un favorito. Ma sono convinto che chi la spunterà tra Milan e Inter poi a Istanbul troverà il Manchester City di Guardiola e non il Real Madrid di Ancelotti. In Europa League vedo la Roma sicura finalista, i giallorossi sono superiori al Leverkusen. Mentre la Juventus dovrà fare molta attenzione contro il Siviglia”.