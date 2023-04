L’ex Krol: “Il Napoli ha difeso male contro il Milan”

Ruud Krol è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte: “Penso che il Napoli meritasse di più, ma ha difeso male e non ha avuto fantasia in attacco, il Milan è stato pericoloso con Brahim Diaz e Leao, ma come squadra il Napoli non era messo bene come organizzazione difensiva. In ogni caso, c’era un rigore netto su Lozano, ho rivisto tante volte l’azione e non mi spiego come il Var non abbia aiutato il direttore di gara. Tatticamente, Kvara a sinistra ha avuto sempre due uomini addosso, nessun compagno l’ha aiutato, Raspadori ha dato certamente più fantasia. Il Milan ha fatto catenaccio, il Napoli no, gioca bene, ma se una squadra si difende soltanto è difficile superarla e gli azzurri hanno fatto poco movimento. Sul gol di Giroud, Di Lorenzo sbaglia nel posizionamento da esterno, doveva accorciare lo spazio, anche Rrahmani avrebbe dovuto andare con la spalla su Leao, senza fare il tackle. Juve-Napoli? Partita molto difficile, la Juve gioca in casa, ha il morale alto per via della restituzione parziale della penalizzazione, i bianconeri saranno molto motivati anche per via della qualificazione alle semifinali di Europa League. Il Napoli dovrà ritrovare la condizione mentale, ma è molto più forte della Juventus”.