Svizzera-Italia, le formazioni ufficiali: Insigne e Di Lorenzo titolari

E’ ormai imminente la seconda sfida degli azzurri di Roberto Mancini per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. L’Italia scenderà in campo contro la Svizzera, al St. Jakob Park di Basilea alle 20.45. Di seguito, si riportano le formazioni ufficiali per i due tecnici.

Sta per partire Svizzera-Italia, gli azzurri hanno rimediato un pareggio contro la Bulgaria, all’esordio delle qualificazioni. 1-1 lo scorso risultato e stasera la squadra di Roberto Mancini scende in campo per la vittoria, contro un avversario che ha già incontrato agli Europei degli scorsi giugno-luglio. Sono rese finalmente note le scelte ufficiali per gli 11 titolari in campo. Dal primo minuto i due partenopei Di Lorenzo e Insigne.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Svizzera (4-3-2-1) – Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic.