Il Mattino – Napoli-Juve, Petagna si candida alla titolarità in caso di esito negativo del ricorso

Andrea Petagna non resterà seduto in un angolo in attesa del suo momento, ma quest’anno è deciso a cogliere ogni opportunità per dimostrare il suo valore. Il centravanti azzurro vuole dare un calcio alla scorsa stagione e strappare quell’etichetta da bomber degli ultimi minuti. Per questo motivo si fa avanti per un posto da titolare nel big match Napoli-Juventus, per cui gli azzurri aspettano di sapere se la Corte d’Appello accetterà il ricorso per la doppia squalifica di Osimhen.

Andrea Petagna vuole essere protagonista e questa volta non si nasconde. Secondo quanto si legge su Il Mattino, il calciatore partenopeo avrebbe parlato già con Spalletti: l’azzurro vorrebbe una maglia da titolare per Napoli-Juventus. In caso di forfait di Osimhen, l’ipotesi potrebbe farsi spazio. Il tecnico toscano per adesso non si esprime, perché prima bisogna attendere l’esito del ricorso (che dovrebbe arrivare martedì) poi l’ex Roma e Inter farà le sue scelte. Il Napoli ha chiesto la riduzione della squalifica del nigeriano da due a una giornata, cercando di dimostrare l’inesistenza dell’aggravante del gesto violento nel contatto di Osimhen con l’avversario. Intanto Petagna c’è e alla Juventus già ha fatto gol quando era alla Spal. Vuole essere sempre più protagonista, anche perché non è rimasto all’ombra del Vesuvio per giocare solo negli ultimi minuti.