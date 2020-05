Tamponi, ritiri e sanificazioni: una spesa da 4 milioni per la serie A

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza i costi e le spese per il calcio causati dall’emergenza Coronavirus. Al di là dei mancati introiti visto che il campionato è stato fermato, il quotidiano sportivo analizza le spese fra tamponi, ritiri e sanificazione degli ambienti.

Tamponi – La spesa maggiore è quella legata ai tamponi, molto più cari dei test sierologici.

Ogni tampone ha un costo compreso tra i 100 e i 150 euro: la stima è di circa 20mila tamponi necessari per l’intera serie A, circa mille per ogni società, per un costo complessivo che potrebbe toccare i 3 milioni per l’intera lega e circa 150mila euro per ogni club.

Sicurezza – Per quanto riguarda l’acquisto di materiale di sicurezza (gel igienizzante, mascherine, guanti, ecc…), la spesa è quantificabile in circa 10mila euro per squadra. La sanificazione di ambienti aperti e chiusi costa in media 5mila euro la prima volta, mentre gli interventi di mantenimento hanno invece un prezzo progressivamente inferiore.

Ritiro – Se al momento degli allenamenti in gruppo sarà necessario ricorrere al sistema chiuso, i club dovranno mettere in preventivo la spesa per andare in ritiro con almeno 50-60 persone. Se una buona parte delle società di serie A ha già hotel o foresterie di proprietà o comunque a disposizione nei pressi dell’impianto sportivo, almeno la metà dovrà invece trovare accordi con strutture esterne, per una media di 4-5mila euro al giorno di spesa.