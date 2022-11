Tardelli su Raspadori: “Fantastico, peccato che nel Napoli gioca poco”

Marco Tardelli, ex campione del mondo con la Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del match con l’Albania:

“Credo che il migliore in campo sia stato Raspadori, è un giocatore fantastico anche tatticamente. Sa dove farsi trovare, l’abbiamo trovato anche in difesa a dare una mano all’Italia nei momenti di difficoltà. E’ un giocatore che corre, non smette mai, nell’azione del primo gol di Grifo è stato molto bravo a fintare di tirare in porta e a mettere la palla dietro per il compagno. E’ un giocatore che è cresciuto tantissimo, peccato che nel Napoli gioca poco. Sa anche fare il centravanti, sa venire a prendersi la palla e fa andare dentro i suoi compagni”.