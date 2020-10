Tavecchio a Radio Marte: “Il Napoli non rischia il ko a tavolino contro la Juve”

In generale la situazione è complessa e indubbiamente dovrebbe esserci più flessibilità e modificare il protocollo Figc, già firmato da tutti, in modo che possa aderire allo sviluppo di questo maledetto virus. Non si può peraltro fermare tutto, il calcio è una azienda importante. A me stanno a cuore però in particolare gli sport dilettantistici ed anche quelli amatoriali. Spero che i prossimi decreti governativi non distruggano ulteriormente gli sforzi dello sport di base. Ci sono centinaia di migliaia di associazioni dilettantistiche che sono a rischio sopravvivenza. Ma mi sta a cuore anche il tempo libero degli italiani: se si chiude tutto, anche il calcetto, il basket dove arriviamo poi? Si dovrebbero trovare altre soluzioni”.