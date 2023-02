Test con il Napoli per la Rappresentativa di Lega Pro Under 17

. Sono 22 i convocati di mister Daniele Arrigoni per la partita amichevole che la Rappresentativa Under 17 di Lega Pro giocherà il 15 febbraio, al campo “Kennedy” di via Guerra a Napoli, contro i pari età azzurri. Il raduno della Rappresentativa di Lega Pro è previsto per il giorno 14 febbraio con allenamento pomeridiano alle 14.

Questi, i convocati per Napoli Under 17- Rappresentativa Lega Pro Under 17 del 15/2, con calcio d’inizio alle ore 15:

Portieri: Tommaso Zandri (Pescara), Lapo Sivieri (Vicenza)

Difensori: Lorenzo Nanni (Latina), Donato Salvatore Solaro (Avellino), Tommaso Cazzin (Vicenza), Lorenzo Busicchia (V.Entella), Thomas Zamagni (Cesena), Cosimo Bigazzi (Montevarchi), Manuel Rigo (Pro Patria), Diego Gueli (Alessandria), Bryan Bello (Alessandria), Stefano Codraro (Avellino)

Centrocampisti: Leonardo Tiana (V.Entella), Samuel Michele Troiano (Juve Stabia), Massimo Brigidi (Cesena), Edoardo Caporello (Padova), Alex Giacometti (Padova), Rayan Kamal (Renate)

Attaccanti: Jacopo Marzotto (Vicenza), Silvano Biggi (Alessandria), Gabriele Pederzini (Reggiana), Federico Tonin (Vicenza)