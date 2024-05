TMW – Inter davanti a tutti su Gudmundsson, ma c’è anche il Napoli: le ultime

Chiusi gli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, l’Inter continua a lavorare sottotraccia al mercato del prossimo anno concentrandosi principalmente su un ulteriore rinforzo offensivo da aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi. L’idea è infatti quella di definire quanto prima tutte le operazioni in entrata, in modo da consegnare al tecnico la rosa completa o quasi già per l’inizio del ritiro.

Il nome forte oggi è quello di Albert Gudmundsson, talento del Genoa autore di una straordinaria prima stagione in Serie A dopo gli ottimi numeri in Serie B. I nerazzurri, secondo quanto raccolto da TMW, lavorano col Genoa per un’operazione ‘alla Frattesi’, basata quindi su un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.

Le parti sono in contatto e stanno intensificando i ragionamenti in merito, discutendo principalmente sulle cifre complessive dell’eventuale operazione: il Genoa ha infatti aperto alla formula indicata da Ausilio e Marotta, che ora sono da considerarsi in pole per l’islandese nonostante gli apprezzamenti anche di Juventus e Napoli. Parallelamente il Genoa ha chiesto informazioni su Valentin Carboni, che a fine campionato rientrerà dal prestito al Monza: l’ide dell’Inter è quella di valutarlo nel ritiro estivo, ma ad oggi non sembra esserci particolare apertura verso un addio se non a fronte di una proposta cash da almeno 35-40 milioni di euro.

