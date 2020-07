TMW – Napoli, il Lille per Osimhen chiede 50 mln: Milik alla Juve solo per Bernardeschi

Cinquanta milioni di euro. E’ la richiesta del Lille per l’attaccante nigeriano Viktor Osimhen, classe ’98 e calciatore prescelto dal club partenopeo per rinforzare il parco attaccanti in vista della prossima stagione. Dopo aver raggiunto un accordo col giocatore, che anche grazie a una visita alla città ha espresso il suo parere favorevole, il Napoli ora tratta con la società transalpina avendo dalla sua già la parola del calciatore.

Nelle idee del Napoli, Osimhen prenderà il posto di Arkadiusz Milik, che ha un contratto in scadenza nel 2021 e non rinnoverà. Sulle tracce del bomber polacco Tottenham, Atletico Madrid e, in Italia, anche la Juventus. Ma quest’ultima operazione può decollare solo con l’inserimento nell’affare di Federico Bernardeschi.

Fonte: Tuttomercatoweb.com