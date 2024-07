TMW – Napoli, in programma un altro incontro per Hermoso: le parti sono ancora distanti

Il Napoli nei prossimi giorni vedrà i rappresentanti di Mario Hermoso per cercare un accordo. Gli azzurri hanno messo nel mirino il difensore spagnolo come uno dei principali obiettivi per la retroguardia, dopo l’arrivo di Rafa Marin e quello, probabilmente fissato per domani, di Alessandro Buongiorno dal Torino. A chiudere il reparto potrebbe esserci l’ex Atletico Madrid, svincolato al 30 giugno dopo che non c’è stato un accordo con i Colchoneros, anche in virtù della voglia di provare una nuova esperienza, con la Serie A in prima fila.

C’è però ancora distanza perché, sostanzialmente, le parti non si sono avvicinate da quanto già raccontato nella scorsa settimana. Mario Hermoso chiede un triennale da 5 milioni di euro a stagione, vero ostacolo per la trattativa. Non le commissioni, quindi, bensì l’intenzione da parte del difensore di monetizzare il penultimo grande contratto della propria carriera, sfruttando lo status di parametro zero che potrebbe incentivare il Napoli a soddisfare le sue richieste.

Per ora, però, la differenza è corposa: la proposta del Napoli è di 3,5 milioni più bonus e c’è la sensazione che se non dovesse alzare sensibilmente potrebbe anche arrivare la fumata nera. Per Hermoso si era parlato anche di un possibile approdo all’Inter.

