Come riporta Tuttomercatoweb, il Banfield sta mettendo in mostra Giuliano Galoppo (classe ’99), figlio di Marcelino René Galoppo – un passato in Italia nella Sanremese – e autore di cinque reti nella Primera Division argentina. Mezz’ala, può giocare anche più avanti, la sua specialità è l’inserimento in zona gol. In inverno ci sono stati alcuni contatti con la Sampdoria, mentre nelle ultime settimane è stato proposto al Napoli.