TMW – Non solo Milik per l’Atletico, piace anche il classe 99′ del Real Sociedad

Alexander Isak, classe 99. Primi contatti in corso. A centrocampo in uscita Lucas Torreira e potrebbe interessare Lacazette.

Un nome attentamente valutato dai Colchoneros è stato quello di Giovanni Simeone del Cagliari, figlio del Cholo, allenatore della squadra. Ma un motivo che frena la trattativa è proprio questo: Simeone non vuole mischiare gli affetti familiari con le vicende sportive. Il Cholito quindi difficilmente si trasferirà a Madrid finché a guidare la squadra sarà il padre. Resta in piedi l’idea Milik ma a cifre più basse rispetto alla richiesta del Napoli. E in casa Atletico avanza il nome di Isak per l’attacco che verrà…