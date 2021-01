Cagliari-Napoli, arbitra Manganiello: ecco la scheda del direttore di gara

Il Napoli questo pomeriggio scenderà in campo contro il Cagliari in trasferta. I partenopei, per non perdere posizioni nella lotta alla qualificazione in Champions League, dovranno per forza di cose tornare alla vittoria. Troppi i passi falsi nelle giornate pre-sosta natalizia: sono infatti arrivate le sconfitte contro Inter e Lazio e il pareggio casalingo contro il Torino. Tanti gli infortuni nella squadra di Gattuso, che ha scelto di convocare il giovane Cioffi della Primavera. Cagliari-Napoli sarà diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Cagliari-Napoli, la scheda dell’arbitro Manganiello

Gianluca Manganiello non dirige una partita del Napoli dal settembre 2019, quando i partenopei s’imposero sul Brescia -dove all’epoca militava Balotelli– per 2-1. Il fischietto di Pinerolo ha fatto anche parte di una delle partite più clamorose dell’era Sarri, ovvero il 2-1 contro il Chievo con i gol di Milik e Diawara nel finale. D’altra parte, il Cagliari è la squadra maggiormente diretta da Manganiello: i sardi con lui hanno conquistato 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in 16 partite.

Manganiello ha esordito in Serie A nel maggio 2016, in una partita tra Lazio e Fiorentina terminata 2-4. Vanta in Serie A la direzione di 57 partite e non è stato ancora nominato arbitro internazionale. La media stagionale dei cartellini estratti in Serie A è di 2,5 a partita e nessun espulso. In totale sono quattro le gare arbitrate, dove non ha assegnato nessun rigore. Nel corso della sua carriera in massima serie, e dunque nelle 57 partite dirette, la media è di 3,7 ammonizioni a partita e 1 cartellino rosso ogni 3 match, stessa statistica per i rigori.