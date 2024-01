Torino, Buongiorno chiaro: “Il Napoli deve riassestarsi un po’”

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione delle figurine Panini 2023/2024 il difensore Buongiorno ha parlato anche di Torino-Napoli. Ecco le sue parole, riportate da Tmw:

Dallo 0-4 del marzo scorso al 3-0 di ieri, come sono cambiate Torino e Napoli?

“In noi è cambiata la consapevolezza, la squadra si è data da fare e in ogni allenamento dà il massimo. Questo lo ritroviamo poi in partita. Il Napoli è una squadra che forse deve riassestarsi un po’, ma grande merito a noi che li abbiamo messi in difficoltà perché siamo stati precisi e ordinati, questo ci ha portato a vincere”.

Buongiorno al centro del progetto azzurro di Spalletti?

“Lavoro per quello, per migliorarmi ogni giorno e mettere tutto me stesso per essere convocato a marzo e poi agli Europei”.