Il Corriere dello Sport, in vista di Torino-Napoli, prova ad anticipare le mosse di formazione dell’allenatore azzurro Luciano Spalletti: “Spalletti è orientato a confermare il 4-2-3-1 con Mertens dietro Osimhen, Lobotka corre verso il rientro (lunedì è tornato ad allenarsi in gruppo). Ieri mattina, in allenamento, Rrahmani ha svolto lavoro di prevenzione in campo, Di Lorenzo ha svolto esercizi di prevenzione in palestra”.