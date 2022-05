Koulibaly, il suo ex agente Satin: “Magari andrà via, ma non so se al Barcellona…”

A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto Bruno Satin, procuratore sportivo ed ex agente del difensore azzurro Kalidou Koulibaly: “Quando Kalidou era al top sono arrivate offerte anche di 80 milioni di euro. Puó darsi che andrà via quest’anno, ma non mi sembra che il Barcellona sia la squadra più ricca per dare uno stipendio di un grande livello. La scelta di puntare sui giovani non è veramente una scelta, non sono riusciti a vendere alcuni giocatori mentre altri li hanno voluti tenere. Dopo il Covid, con risorse meno importanti, è diventata una necessità abbassare il tetto stipendi. Il Napoli lo abbasserà del 30%. Non so se De Laurentiis si sia pentito di non aver accettato le offerte passate per Koulibaly, credo di sì. Aurelio vuole stravincere sempre nelle contrattazioni, essere il boss. Era diventato talmente complicato che in Europa nessuno voleva trattare con lui. Tapsoba è un sogno per il Napoli, però non lascerà il Leverkusen per andare al Napoli visto che stanno sullo stesso livello. Andrà in una squadra inglese. Malcuit? Ha avuto una situazione strana, il primo anno ha fatto abbastanza bene. Credeva di essere titolare poi è arrivato Di Lorenzo ed è diventato tutto più complicato. Ha sbagliato ad andare a Firenze. Ci si aspettava qualcosa in più da lui”.