Torregrossa, l’agente: ”Tornerà a disposizione per la prossima gara. Il Napoli ha bisogno più punti possibili”

Davide Torchia, agente di Torregrossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Brescia spesso fa delle partite buone, molto propositive, ha comunque dei buoni giocatori, anche se nelle ultime partite sono venuti a mancare molti di loro. Con la Juve hanno mantenuto molto bene la partita ed hanno perso con onore. Ha buone individualità. Se badiamo alle statistiche vediamo che sempre più partite finiscono 0-0. Oggi questa possibilità è molto esigua quindi le piccole squadre sono costrette a giocare a calcio. Se la squadra si può esprimere bene ma se non si esprime non può giocare a calcio. Torregrossa? Penso che per la prossima partita possa tornare in campo. Per questa partita con il Napoli non credo rientri. È un rischio farlo rientrare oggi perché si gioca di venerdì e anticipare il rientro in campo, aumentando i margini di rischio, non sembra il caso ai medici e allo staff del Brescia. Il Napoli ha avuto un periodo negativo di risultati che lo ha portato a trovarsi in una posizione di classifica che non rispecchia quelle che sono le qualità dei calciatori e della squadra. Oggi il Napoli ha bisogno di fare i tre punti, contro qualunque squadra gli si presenti contro. Deve provare ad avere la miglior classifica possibile a fine anno. Champions? Il Barcellona si trova in un polverone di polemiche che non aiutano ma non bisogna sottovalutarla perché è una squadra forte che trova la condizione in nulla”.