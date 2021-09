Transinistria, il premier dell’autoproclamata repubblica: “La vittoria dello Sheriff contro Real ci ha reso famosi nel mondo”

“Ora siamo conosciuti in tutto il mondo non solo per la nostra cultura, i prodotti di alta qualità, ma anche come una squadra di calcio che può ottenere grandi vittorie in grandi tornei contro grandi squadre in grandi stadi”. Così Alexander Martynov, primo ministro della Transnistria, autoproclamatasi Repubblica indipendente nel 1992, commenta la clamorosa vittoria dello Sheriff Tiraspol contro il Real Madrid. Ieri sera, nella seconda giornata di Champions League, la squadra della capitale della Transnistria – vincitrice di 19 degli ultimi 21 campionati moldavi – ha battuto 2-1 gli uomini allenati da mister Ancelotti. “Congratulazioni ancora! Oggi, come mai prima d’ora, sono sinceramente orgoglioso di aver trascorso tre anni della mia attività lavorativa nella società sportiva ‘Sheriff’. Ancora una volta complimenti a tutti. Questo è un grande risultato per ogni Transnistriano”, ha aggiunto Martynov, riportano gli organi d’informazione della Transnistria. Dopo il 2-0 del 15 settembre scorso contro lo Shakhtar Donetsk di mister Roberto De Zerbi, lo Sheriff viaggia a punteggio pieno del girone D. Il prossimo 19 ottobre affronterà l’Inter a San Siro.

Fonte: Ansa