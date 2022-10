Tre assenti nella Cremonese, i convocati di mister Alvini

In vista di Cremonese-Napoli, in programma per domani alle ore 18.0, ecco i convocati di mister Alvini. Come preannunciato dal tecnico della Cremonese in conferenza stampa, saranno tre gli assenti nella gara contro il Napoli: Hendry, Chiriches e Ghiglione. Ecco i convocati:

Portieri: Carnesecchi, Radu, Saro

Difensori: Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili, Ndiaye, Quagliata, Sernicola, Valeri, Vasquez

Centrocampisti: Acella, Ascacibar, Baez, Castagnetti, Escalante, Pickel, Meité, Milanese

Attaccanti: Ciofani, Buonaiuto, Felix, Dessers, Okereke, Tsadjout, Zanimacchia