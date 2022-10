Lega Pro per la riduzione dei costi energia: al via la sperimentazione dei nuovi orari

La Lega Pro, attraverso un comunicato, ha dato il via alla fase di sperimentazione dei nuovi orari di inizio delle partite.

“Il Consiglio Direttivo – si legge nel comunicato – della Lega Pro ha affrontato la grave situazione determinatasi con la crisi energetica, all’indomani dell’invasione russa in Ucraina. Le ripercussioni economico-finanziarie sui club sono pesanti, sicuramente per la gestione degli stadi, ma ancor di più per i Centri Sportivi ove si svolgono le attività delle squadre giovanili”.

E’ stata predisposta l’attuazione del progetto di cambio degli orari tenendo conto del giusto equilibrio tra gestione dei costi e frequenza di spettatori negli stadi.

“Già in queste giornate di campionato alcuni club hanno chiesto, e sono state accolte le loro istanze, di giocare alle ore 12.30 della domenica (non al sabato, giornata lavorativa). In definitiva si stabilisce che i club che disputeranno le gare in casa avranno la facoltà di anticipare la gara medesima alle 12.30. Già da tempo alle ore 20.30 non si gioca, a meno che il club abbia contezza di una presenza straordinaria di pubblico alla partita. Nelle scelte, i tifosi vanno sempre collocati al primo posto”, scrive la Lega Pro nel comunicato.

“Si auspica che i club che disputano le gare in casa, scelgano di sperimentare l’orario domenicale delle 12.30, affinché, al termine, si abbiano dati concreti su cui basare le future scelte”.